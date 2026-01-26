Magal de Porokhane 2026 – Couverture en eau : 26 camions citernes et 60 bâches à eau, déployés par l’OFOR


Sur instruction du ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, le directeur général de l'Office des Forages Ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng, accompagné du directeur général de Flex'Eau, Mayacine Ndiaye, a effectué une visite dans la cité religieuse de Porokhane pour vérifier le dispositif mis en place pour assurer une bonne couverture en eau durant toute la période du Magal, dédié à la vénérée Mame Diarra Bousso.
 
''On a pu constater que l'ensemble des 4 forages ont été entretenus. Les châteaux d'eau ont été nettoyés et les fuites dans le réseau ont été corrigées. Donc, le système d'alimentation en eau potable est dans sa capacité maximale. On a apporté quand même des mesures complémentaires, notamment le déploiement de 26 camions citernes dont la plupart sont arrivés depuis le 19 Janvier et qui ont permis aux résidents de constituer des réserves en vue du Magal. On a déployé aussi une soixantaine de bâches à eau qui permet aussi de constituer du stockage parce que l'affluence est importante durant ce Magal. Avec toutes ces dispositions, je pense que le Magal se passera bien et que la couverture en eau sera optimale pour tous les pèlerins'', a déclaré Serigne Mbacké Dieng.
 
De son côté, Flex’Eau a également informé que la cité religieuse a encore bénéficié cette année d’une extension de son réseau hydraulique sur 1,5 km, 50 branchements sociaux et une gratuité de l’eau de 10 jours. Le directeur général de Flex’Eau, Mayacine Ndiaye, a salué ''cette cogestion de l’eau avec Ofor dans certains évènement religieux'' pour assurer la couverture en eau potable de cet événement religieux qui acceuille des milliers de fidèles.
 
Recevant les deux Directeurs généraux de l'Ofor et de Flex'Eau, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, président du comité d'organisation, a salué les efforts consentis par les deux entités pour permettre un bon approvisionnement en eau. ''Depuis très longtemps, je peux vous dire sans me tromper que vous faites un travail exceptionnel. Soyez-en remerciés! Chaque année, ce sont des milliers de pèlerins qui rallient Porokhane et malgré cette forte affluence, il n’y a pas de difficultés majeures par la grâce de Dieu'', a-t-il soutenu avant de formuler des prières pour l'ensemble de la délégation.
 
 
Rappelons que le Magal de Porokhane de cette année aura lieu le 29 janvier prochain.
 
Lundi 26 Janvier 2026
Moussa Fall



