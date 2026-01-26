Ville de Thiès : Ousmane Diop déclare sa candidature et tire sévèrement sur l'actuel maire


Le président du mouvement Alliance Wallu Askan Wi (AWA), a fait face à la presse cet après-midi, pour annoncer sa candidature à la mairie de la ville de Thiès pour les locales de 2027. 
 
Ousmane Diop a déclaré avoir pris cette décision en vue de répondre favorablement aux besoins des thiessois liés notamment au manque d'infrastructures, à l'équité sociale, etc... Ainsi, il a également annoncé la mise en place d'une grande coalition à Thiès afin de remporter les trois autres communes et le département de Thiès, et par ricochet faire cap sur 2029 pour son candidat, Monsieur Amadou Bâ.
 
Monsieur Diop a rappelé dans son discours que Thiès est une vitrine et qu'il urge pour les fils de Thiès de prendre les devants au profit de leur localité. Le leader du mouvement "AWA", qui dit avoir des partenaires étrangers qui sont prêts à venir l'accompagner dans ce projet, a dans sa ligne de mire le chemin de fer (dans le cadre d'un partenariat avec l'État central, sous la coupôle du président Amadou Bâ), entre autres attentes des Thiessois.
 
Lors de sa déclaration de candidature, il n'a pas manqué de tirer sévèrement sur l'actuel maire de la ville de Thiès, notamment en ce qui concerne sa dernière sortie sur le marché central au poisson de Thiès à l'endroit du ministère de la pêche, l'événement de la fresque murale de feu Papa Ibra Tall, etc...
Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Projet dépollution Baie de Hann : 124 milliards mobilisés, plus de 95% de réalisation et 500 000 bénéficiaires

Projet dépollution Baie de Hann : 124 milliards mobilisés, plus de 95% de réalisation et 500 000 bénéficiaires - 26/01/2026

Magal de Porokhane 2026 – Couverture en eau : 26 camions citernes et 60 bâches à eau, déployés par l’OFOR

Magal de Porokhane 2026 – Couverture en eau : 26 camions citernes et 60 bâches à eau, déployés par l’OFOR - 26/01/2026

Visite Officielle d’Ousmane Sonko à Rabat : Sénégal - Maroc, le bilan d’une Coopération Bilatérale historique

Visite Officielle d’Ousmane Sonko à Rabat : Sénégal - Maroc, le bilan d’une Coopération Bilatérale historique - 26/01/2026

Plage de Thiaroye, prédateur présumé et enfance brisée : dix ans de prison requis contre le plombier T. Fall

Plage de Thiaroye, prédateur présumé et enfance brisée : dix ans de prison requis contre le plombier T. Fall - 24/01/2026

Trahi par sa propre maladresse : à Mbour, un voleur récidiviste oublie son téléphone chez sa victime

Trahi par sa propre maladresse : à Mbour, un voleur récidiviste oublie son téléphone chez sa victime - 24/01/2026

Thiès - Salon de l'élevage : immersion à la bergerie Adja Sény Diop

Thiès - Salon de l'élevage : immersion à la bergerie Adja Sény Diop - 24/01/2026

Aéré Lao, Sabodala et Kaolack :trois opérations coordonnées aboutissent à des interpellations et saisies majeures de 88 kg de chanvre indien

Aéré Lao, Sabodala et Kaolack :trois opérations coordonnées aboutissent à des interpellations et saisies majeures de 88 kg de chanvre indien - 22/01/2026

Mbour : il vide le garage d’un retraité et revend neuf véhicules comme ferraille, l’audace d’un père de famille jugée à Mbour

Mbour : il vide le garage d’un retraité et revend neuf véhicules comme ferraille, l’audace d’un père de famille jugée à Mbour - 22/01/2026

[🛑DIRECT] Cour suprême : Le Chef de l’Etat préside la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux

[🛑DIRECT] Cour suprême : Le Chef de l’Etat préside la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux - 22/01/2026

Guinée-Bissau : dix pirogues sénégalaises arraisonnées, la pêche illicite ravive les tensions

Guinée-Bissau : dix pirogues sénégalaises arraisonnées, la pêche illicite ravive les tensions - 22/01/2026

Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026

Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026 - 21/01/2026

Journée Portes Ouvertes : la Marine révèle l’expertise et les missions extraordinaires de ses plongeurs

Journée Portes Ouvertes : la Marine révèle l’expertise et les missions extraordinaires de ses plongeurs - 20/01/2026

MBOUR – Accusé du meurtre d’une prostituée : après sept ans de détention, le vendeur de Tangana acquitté

MBOUR – Accusé du meurtre d’une prostituée : après sept ans de détention, le vendeur de Tangana acquitté - 20/01/2026

[🛑DIRECT] -AIBD Arrivée des lions de la Téranga champion d’afrique

[🛑DIRECT] -AIBD Arrivée des lions de la Téranga champion d’afrique - 19/01/2026

[ DIRECT] - Sénégal vs Maroc : les Sénégalais retiennent leur souffle avant la finale

[ DIRECT] - Sénégal vs Maroc : les Sénégalais retiennent leur souffle avant la finale - 18/01/2026

Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé

Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé - 17/01/2026

« Legui da ngaa magg, da ngaa rafet »: Le langage grossier qui a mené le Tiktokeur Ibrahima Mara Ba vers sept accusations

« Legui da ngaa magg, da ngaa rafet »: Le langage grossier qui a mené le Tiktokeur Ibrahima Mara Ba vers sept accusations - 17/01/2026

Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye

Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye - 17/01/2026

El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal »

El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal » - 17/01/2026

KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké)

KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké) - 16/01/2026

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance - 16/01/2026

Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort

Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort - 16/01/2026

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général - 15/01/2026

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux - 15/01/2026

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi - 14/01/2026

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences - 14/01/2026

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné - 14/01/2026

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police - 14/01/2026

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse - 13/01/2026

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique - 13/01/2026

RSS Syndication