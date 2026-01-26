Ville de Thiès : Ousmane Diop déclare sa candidature et tire sévèrement sur l'actuel maire

Le président du mouvement Alliance Wallu Askan Wi (AWA), a fait face à la presse cet après-midi, pour annoncer sa candidature à la mairie de la ville de Thiès pour les locales de 2027.

Ousmane Diop a déclaré avoir pris cette décision en vue de répondre favorablement aux besoins des thiessois liés notamment au manque d'infrastructures, à l'équité sociale, etc... Ainsi, il a également annoncé la mise en place d'une grande coalition à Thiès afin de remporter les trois autres communes et le département de Thiès, et par ricochet faire cap sur 2029 pour son candidat, Monsieur Amadou Bâ.

Monsieur Diop a rappelé dans son discours que Thiès est une vitrine et qu'il urge pour les fils de Thiès de prendre les devants au profit de leur localité. Le leader du mouvement "AWA", qui dit avoir des partenaires étrangers qui sont prêts à venir l'accompagner dans ce projet, a dans sa ligne de mire le chemin de fer (dans le cadre d'un partenariat avec l'État central, sous la coupôle du président Amadou Bâ), entre autres attentes des Thiessois.

Lors de sa déclaration de candidature, il n'a pas manqué de tirer sévèrement sur l'actuel maire de la ville de Thiès, notamment en ce qui concerne sa dernière sortie sur le marché central au poisson de Thiès à l'endroit du ministère de la pêche, l'événement de la fresque murale de feu Papa Ibra Tall, etc...