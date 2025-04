Thies / Nguéniène : la gendarmerie met la main sur un réseau de trafiquants d’armes

Nguéniène, paisible localité nichée dans la région de Thiès, a été le théâtre d’un coup de filet spectaculaire. Le 22 avril 2025, une opération conjointe de la brigade de recherches de Saly et de la brigade territoriale de Joal a permis le démantèlement d’un vaste réseau de trafic d’armes, jusque-là actif dans l’ombre. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, quatre individus ont été interpellés, tous considérés comme des maillons essentiels de ce circuit illégal.



L’intervention est l’aboutissement d’une enquête de longue haleine, menée sur la base d’un renseignement exploité avec minutie. La discrétion et la précision des forces de l’ordre ont payé : un arsenal impressionnant a été saisi.



Parmi les objets retrouvés :

• 18 fusils de calibre 22 mm,

• 4 pistolets artisanaux,

• 28 munitions de calibre 12 mm,

• ainsi qu’une somme de 323.000 francs CFA, provenant vraisemblablement de transactions illicites.



Cette prise met en lumière l’ampleur de la circulation clandestine d’armes à feu dans certaines zones rurales du pays, où les trafiquants opèrent souvent loin des radars. La gendarmerie nationale, qui a salué la collaboration entre les unités de terrain, promet de poursuivre sans relâche ses efforts dans la lutte contre l’insécurité.



L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter la filière de ce trafic. Les quatre suspects, eux, devraient être présentés très prochainement au parquet.