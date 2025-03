Thiès : Me Habib Vitin réitère ses ambitions pour la municipalité et décline sa feuille de route "Vitrine d'une trajectoire".

Le président du mouvement Thiès D'abord, Me Habib Vitin, a présenté hier son projet pour le développement de la ville deThiès, à travers un document intitulé "Vitrine d'une trajectoire". Ledit document expose ainsi aux Thiessois ses objectifs et engagements à travers 6 (six) axes majeurs tels : "Notre vision pour Thiès, nos ambitions pour transformer la ville, nos initiatives citoyennes et réalisations qui prouvent notre engagement sur le terrain, les atouts de notre ville à valoriser, nos projets concrets pour le Thiès de demain, etc..."

Le mouvement Thiès D'abord compte ainsi faire de Thiès un hub économique à travers l'implication des acteurs économiques locaux, la coopération, la relance du chemin de fer, la relance de la NSTS, la redynamisation des Manufactures, à travers des actions de plaidoyer, entre autres. Ainsi, la santé, l'éducation, le sport, la culture, entre autres, occupent une place de choix dans ce document qui est, selon Me Vitin, un contrat moral entre lui et les thiessois, un engagement formel et un outil d'évaluation...