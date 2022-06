Thiès : Mbaye Guèye EMG présente la 1ère voiture électrique au Sénégal et promet sous peu l'arrivée de taxis électriques.

Lors de la cérémonie de remise des clés de 50 minibus, par Mansour Faye, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du dèsenclavement, Mbaye Guèye EMG a voulu attirer l'attention des usagers sur les nouvelles voitures automatiques et même électriques.



Selon lui, les usagers sénégalais doivent davantage s'intéresser aux véhicules qui sont en phase avec les nouvelles technologies.



Mbaye Guèye du Groupe EMG Universal Auto a également saisi l'occasion pour annoncer dans le cadre ce projet d'amélioration du système du transport, l'arrivée de 500 véhicules qui seront entièrement assemblés et montés au Sénégal.



À rappeler que ce projet a été financé par le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) et de conventions de partenariat et de financement du GIE Transport Vérité, de la Direction des transports routiers, du CETUD, de la BOA et du Groupe EMG Universal Auto, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’Action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A) de l'État du Sénégal.