Thiès / Macky II.2. : Nomination du Docteur Pape Amadou Ndiaye, le prix de la patience et de la fidélité.

"Tout vient à point à qui sait attendre". Cet adage a tout son sens, aujourd'hui aux yeux de bon nombre de Thiessois militants et sympathisants apéristes et partisans du gynécologue, le Docteur Pape Amadou Ndiaye qui vient d'être nommé ministre de l'artisanat et du secteur informel. Militants dévoué à la cause du Président Macky Sall, il fait partie des premiers apéristes à s'activer dans le domaine social. Initiateur du programme dénommé accès au crédit économique et solidaire (ACCES) qui regroupe des milliers de femmes de Touba à Tivaouane, le docteur Pape Amadou Ndiaye s'est aussi investi dans des actions humanitaires dénommées "AVEC" qu'organisent les femmes.



"Nous remercions, le Président de la République, Macky Sall d'avoir porté sa confiance sur nous. Cette confiance, c'est pour tous les thiessois, nous sollicitons l'accompagnement de tout le monde par des prières également par leurs idées. Mais surtout que nous puissions transformer cette confiance du Président Macky Sall en une réussite éclatante pour tous les Sénégalais", a déclaré le nouveau ministre de l'artisanat et du secteur informel. Une nouvelle nomination qui marque le retour en force des responsables politiques de Thiès dans le gouvernement de Macky II.2.