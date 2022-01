Thiès / Locales 2022 : YAW crie victoire sur les 4 mairies et met en garde contre toute tentative de manipulation du vote.

À moins de quelques heures de la proclamation des résultats par la commission de recensement des votes, le Dr Babacar Diop, Me Ousmane Diagne, Dr Mamadou Djité et Birame Souleye Diop ont fait face à la presse pour crier victoire en Ville, à l'Ouest et à l'Est.



En effet, selon le Dr Babacar Diop qui interpelle le Président Macky Sall contre une éventuelle tentative de vol des élections, ce qui va arriver à Thiès risque d'être pire que ce qui est arrivé lors des évènements du mois de mars avec l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. S'agissant du département, il fait remarquer qu'ils attendent encore le décompte total de toutes les communes du département.



Selon Birame Souleye Diop, administrateur de Pastef et tête liste de la coalition YAW à la mairie Thiès-Nord, leur coalition a reçu les félicitations de beaucoup de responsables Thiessois et leaders politiques. Selon lui, "les maires qui étaient là ont lamentablement échoué. Mais nous allons nous battre pour la dignité du thiessois."