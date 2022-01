Thiès / Locales 2022 : La coalition YAW raffle les trois communes, la ville et laisse à BBY le département

Les résultats provisoires de la commission départementale de recensement du vote viennent d'être connus. La coalition " Yewwi Askan Wi" (YAW) a gagné les communes de Thiès-Ouest, Nord, Est et la ville. Seul le département a échappé à la coalition YAW. Et c'est Sirè Dia, l'ancien directeur de la poste et actuel PCA de la Lonase qui est sorti du lot pour sauver l'honneur du BBY.



Après avoir perdu son bureau de vote et les huit bureaux sur les neuf, l'hégémonie d'Idrissa Seck depuis plus de vingt ans a finalement cédé face à la déferlante YAW. En Ville, c'est le Dr Babacar Diop (YAW) qui va diriger la ville. Au nord, le nouveau maire de YAW est l'administrateur de Pastef, Birame Soulèye Diop. À l'Est, c'est Me Ousmane Diagne qui hérite de la mairie. Alors que l'Ouest va être dirigé par le Dr en droit, Mamadou Djité...