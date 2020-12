Thiès : Le PGO dans une dynamique de consultations citoyennes pour la réussite du projet.

Les acteurs de la société civile du partenariat pour un Gouvernement ouvert (Pgo) ont démarré une tournée nationale de consultations citoyennes pour la promotion de la transparence de l'action publique, son ouverture à de nouvelles formes de concertations et de collaboration avec la société civile tout en s'appuyant également sur le numérique et les nouvelles technologies. Aussi, l'accès à l'information, la transparence, l'intégrité, la participation citoyenne et l'accès aux TIC sont les défis pour promouvoir le gouvernement ouvert au Sénégal



L'objectif, c'est d'amener les citoyens au niveau national à exprimer leurs opinions et perceptions sur la situation de la gouvernance au Sénégal, les aider à mieux comprendre les enjeux liés au processus d'élaboration du plan d'action national dans les quatre domaines du Pgo.



Cette initiative a été lancée le 20 septembre 2011 lors d'une réunion des huit pays fondateurs. Aujourd'hui, le Pgo qui repose sur une gouvernance collégiale associant administration et société civile compte 79 membres dont 15 pays africains. Le Sénégal y a, officiellement, adhéré lors du cinquième Sommet mondial tenu en juillet 2018 à Tbilissi (Géorgie).