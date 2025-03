Thiès- Lancement de la Semaine nationale de la femme: " L'autonomisation économique des femmes est un levier incontournable pour bâtir une économie compétitive..."( Maïmouna Dièye, ministre)

La ministre de la famille et des solidarités, Mme Maïmouna Dièye, a procédé ce samedi à Thiès au lancement de la semaine nationale de la femme inscrite dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes sous le thème " Pour toutes les femmes et les filles: Droits, Équité et Autonomisation au coeur de la Vision Sénégal 2050".

À cette occasion, elle est revenue sur l'importance de cette semaine dédiée à la femme. " Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échanges et surtout d'actions pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. Le Sénégal a réalisé d'importants progrès en matière d'égalité de genre, grâce à des politiques publiques ambitieuses et des réformes stratégiques visant à renforcer l'inclusion économique et sociale des femmes[...]. Cependant les défis persistent. L'autonomisation économique des femmes est un levier incontournable pour bâtir une économie compétitive et inclusive", a-t-elle évoqué. Selon elle, " Investir dans l'entreprenariat féminin et féliciter l'accès aux financements permettraient l'émergence de secteurs dynamiques où les femmes jouent un rôle clé...".

La ministre de la famille et des solidarités a insisté sur la mise en place de solutions concrètes et durables pour l'autonomissation des femmes. Avant d'ajouter que " l'éducation et la formation des filles demeurent une priorité". " La technologie et l'innovation, les femmes doivent être pleinement intégrées à cette révolution....Elles ont droit à une attention particulière dans la mise en œuvre des politiques publiques centrées dans la transformation digitale afin d'expliquer au mieux les opportunités qu'offrent les services numériques et technologiques pour leur autonomisation économique durable", a-t-elle renchéri.