Thiès/ Journée de prières : Abdou Fall réinvite un message d'Al Amine et lance un appel de paix et de stabilité

La première édition de la journée de prières organisée par Serigne Pape Cissé en faveur de son père Serigne Elhadji Cissé s'est tenue dans la cité du rail à la maison familiale. L'ancien ministre, Abdou Fall par ailleurs PCA de l'Apix et le ministre conseiller à la présidence et Hamidou Kassé ont représenté le Chef de l'État à la cérémonie. Face au contexte de crise mondiale mais aussi aux risques de conflits générationnels, Abdoul Fall a saisi l'occasion pour réinviter le message que Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine en 1997 avait servi lors du baptême de l'avenue Serigne Babacar Sy à la Sicap." Nous vivons dans un monde complexe. Notre cher pays le Sénégal traverse des moments difficiles. Nous sommes dans une période délicate où chacun d'entre nous doit revoir son comportement. Les jeunes n'ont plus confiance aux vieux qui ont décidé de garder leur distance par devoir de réserve. Chacune des deux Générations se doit de faire une introspection pour voir où se situe le problème", avait soute Sy Al Amine. Mieux poursuit Abdou Fall, "nous devons redoubler d'effort pour préserver ce climat de paix sociale et nous n'avons pas droit à l'erreur afin d'éviter de mettre le pays dans le KO". Selon toujours, Abdou Fall ces instants de communion doivent susciter, à l'endroit du citoyen, un sursaut de prise de conscience pour une paix durable.

Serigne Pape Cissé, fils d'Elhadji Cissé, Moukhadam de Serigne Babacar Sy a pour sa part tenu à remercier le Président, Macky Sall qui a dépêché Abdou Fall et le chargé de la communication à la présidence, Hamidou Kassé. "Avant tout, je tiens d'abord à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dès qu'on lui a annoncé l'événement, il l'a pris toutes les mesures nécessaires pour la réussite de cette journée de prières. Et pourtant, on faisait juste notre devoir de citoyen pour l'en informer vu qu'il est le président de la République. Son aide a été d'une grande d'importance. Il entretenait une relation étroite avec Serigne Abdou Aziz Sy. Une relation qui était connue de tous les proches d'Al Amine", a laissé entendre Serigne Pape Cissé. Lequel est aussi revenu sur la venue du Président, Macky Sall en 2007 à la journée de prières alors qu'il n'était pas encore Président de la république du Sénégal. Une marque de considération du Président Macky Sall qu’il n’a pas manquée de magnifier, avant de formuler des prières à son endroit pour la réussite de ces projets pour l'émergence du pays.

Prenant la parole, Serigne Moustapha Sy Al Amine a aussi manifesté tout son satisfécit par rapport au soutien du Président de la République pour la réussite de l'événement. "Dès votre retour auprès de son excellence, dites-lui que : "Nous, la famille de Seydi Hadji Malick et du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, nous sommes contents de ce qui l'a fait. En effet, remercier quelqu'un revient à dire les actes qu'il a accompli et Serigne Babacar Sy disait : " Dieu a ordonné qu'on dise les actes de bienfaisance de nos semblables sans cela nous risquons de commettre un pêché".