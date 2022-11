Thiès : "Je suis Mackyste et je n'attends pas la déclaration du Président Macky Sall pour faire de lui mon candidat en 2024!" (Siré Dia)

Lors du lancement de la vente des cartes, dans la cité du rail, le président du Conseil départemental de Thiès, a dit à haute voix sa position par rapport à l'éventuelle candidature du patron de l'Alliance pour la République (APR). "Je n'attends pas la déclaration du président Macky Sall, nous allons le reconduire par la grâce de Dieu", a-t-il martelé. Une position qui, dira-t-il, l'engage entièrement. Pour lui, "l'enjeu est de taille en 2024. Nous devons le réélire car l'enjeu dépasse nos personnes. Au moment où nous sommes, le Président Macky Sall doit conduire le pays pour la stabilité et la sécurité des Sénégalais", a-t-il asséné. Cela, s'illustre, poursuit-il, à travers ses actions sociales qu'il pose et qui sont connues de tous. "ll est en train de transformer complètement le pays tant sur le plan des infrastructures que social...J'ai été à la Poste et les personnes bénéficiaires des bourses familiales l'ont beaucoup remercié et prié pour lui en retour. Sur tous les plans, il est au service du peuple, raison pour laquelle s'il dépose sa candidature, nous devons le soutenir", a-t-il ajouté. En tant que Mackyste, c'est donc Macky ou Macky, il n'y a pas d'autre option, fait remarquer le président du Conseil départemental de Thiès qui est d'avis que "pour réussir un tel pari, il faut impérativement le concours de toutes les composantes de la mouvance présidentielle. Cela demande de l'organisation. Que tous les responsables sachent qu'on travaille pour le parti. Unissons-nous pour l'intérêt de notre pays, l'intérêt de notre parti, l'intérêt du président de la République pour préparer la présidentielle 2024", dira-t-il. Et d'ajouter : "Je suis mackyste et je ne le cache pas. Quand il s'agit de donner mon point de vue, je le dis pour que cela puisse améliorer et perfectionner les choses. Monsieur le Premier ministre vous et votre délégation, je vous dis, rassurez-vous. Thiès a des soldats qui vont dépasser le quota. Nous allons l'organiser pour que tout le monde puisse procéder à la vente". En effet, l'objectif fixé par le Premier ministre est de vendre 84 000 cartes à Thiès d'ici la présidentielle 2024. "À Thiès, l'objectif c'est de dépasser le quota qui nous est assigné. Nous ne comptons pas nous limiter à 84 000 cartes. Je demande aux Thiessois et à l'ensemble des responsables de se soutenir mutuellement. Que cela ne soit pas théorique, mais que ça s'exerce dans la pratique. Nous travaillons tous pour le président de la République", a-t-il tenu à préciser.

Cependant, s'agissant des difficultés soulevées par certains militants, l'actuel PCA de la Lonase a invité le Chef de l'État à prêter une oreille attentive à ses militants et partisans Thièssois afin qu'ils puissent davantage travailler pour sa réussite et pour une victoire éclatante le moment venu...