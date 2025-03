Thiès : Il vole les Bijoux or de sa grand-mère estimé à 8 Millions … et rate son exil vers le Nicaragua

L’histoire d’A. Niang avait tout pour être un scénario de film : un vol audacieux, un rêve d’émigration et un retour humiliant. Mais dans la réalité, son plan a tourné au fiasco. Selon L’Observateur, ce jeune éleveur de poulets a dérobé les parures en or de sa propre grand-mère, espérant financer son voyage vers le Nicaragua. Malheureusement pour lui, son périple s’est soldé par un échec cuisant, le ramenant directement entre les griffes de la justice sénégalaise.



Un coup de maître… sur sa propre famille



Après la faillite de son poulailler, A. Niang voit son avenir s’assombrir. Pour lui, une seule option semble envisageable : partir. Il se renseigne alors sur la route migratoire menant au Nicaragua, souvent perçue comme un passage stratégique vers les États-Unis. Mais il y a un problème : il n’a pas les moyens de payer ce voyage.



Sa solution ? Piocher dans le patrimoine familial. Il cible alors sa grand-mère, une femme qui possède plusieurs parures en or de grande valeur. Profitant de sa confiance, il réussit à subtiliser des bijoux estimés à 8 millions de FCFA. Mais pressé d’agir, il brade son butin à 5 millions de FCFA, réunissant ainsi les fonds nécessaires pour financer son projet d’exil.



Un voyage avorté entre le Nigéria et la Gambie



Avec son argent en poche, A. Niang se lance dans l’inconnu. Son premier arrêt est le Nigéria, où il espère prendre un vol pour le Nicaragua. Mais très vite, il se retrouve bloqué. Les complications administratives et financières l’empêchent d’avancer, et il doit se résoudre à changer de cap.



Pensant trouver une issue en Gambie, il s’y rend avec l’espoir de poursuivre son voyage. Mais là encore, c’est la désillusion. Son argent s’épuise, et le Nicaragua devient une chimère lointaine. Sans solution, il est contraint de revenir bredouille au Sénégal.



Retour à Thiès : la chute après l’illusion



Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que sa grand-mère ne l’a pas attendu pour agir. Dès qu’elle a constaté la disparition de ses bijoux, elle a saisi la justice et porté plainte contre son propre petit-fils. Dès son retour à Thiès, A. Niang tombe dans un piège bien plus redoutable que les obstacles de son voyage : il est arrêté et placé sous mandat de dépôt pour vol.



Jugé par le tribunal d’instance de Thiès, le prévenu ne cherche pas à nier l’évidence. « Je n’ai pas volé toutes ses parures, j’en ai pris quelques-unes pour financer mon voyage. Après l’échec de mon élevage, je n’avais plus d’issue », tente-t-il d’expliquer à la barre.



Un argument qui ne convainc pas le tribunal. Le procureur, estimant que les faits sont constants, requiert trois mois de prison ferme, une peine que le juge confirme sans hésitation.



Quand le rêve vire au cauchemar



De l’or au Nicaragua, il n’y aura eu qu’un pas… ou plutôt un faux pas. Le plan d’A. Niang, bâti sur l’illusion d’un départ vers un avenir meilleur, s’est effondré comme un château de cartes. Au lieu d’une nouvelle vie à l’étranger, il écope d’une peine de prison et d’un lourd sentiment de trahison envers sa propre famille.



Ironie du sort : il voulait fuir le Sénégal pour chercher un avenir meilleur, mais c’est derrière les barreaux qu’il va devoir refaire ses plans.