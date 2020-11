Thiès : Habib Niang rejoint le camp apériste et s'engage à collaborer avec tous les leaders.

C'est fait! Le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal'', Habib Niang, vient d'annoncer devant ses militants, sympathisants et responsables politiques de l'Alliance pour la République (Apr) qu'il rejoint désormais leur parti, suite à sa rencontre avec le Président Macky Sall. Une rencontre lors de laquelle Habib Niang a promis au Président Macky Sall de rallier l'APR.



Devant un parterre de militants et sympathisants, le désormais responsable politique apériste qui s'est longtemps activé sur le social sur l'étendue du territoire, s'est dit heureux de travailler à côté du Président Macky Sall en étroite collaboration avec tous les leaders de ladite formation politique.



En outre, il a félicité le leader du parti Rewmi d'avoir accepté de travailler avec la mouvance présidentielle pour l'intérêt général de la nation.