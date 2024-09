Thiès - Différend avec une société immobilière : les victimes de Scac exigent le remboursement de leur argent et interpellent le PR Diomaye

Ces dernières dont des ouvriers, des modou-modou, des veuves, des orphelins etc..., disent avoir versé plusieurs millions à cette société pour avoir des toits. Ainsi, l'affaire remonte à 2009, et une plainte collective déposée en 2015, avait abouti, ont-ils fait savoir, à l'arrestation du promoteur, qui avait été libéré plus tard sous caution. Malheureusement, ce dernier aurait depuis lors pris la poudre d'escampette.