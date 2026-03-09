Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques

Les ministres des Finances du G7 devraient discuter du recours aux réserves stratégiques de pétrole lors d'une réunion en visionconférence, a indiqué lundi une source au sein de l'exécutif français.
C'est "une option envisagée", a dit cette source à l'AFP, alors que les ministres des Finances du G7 (Etats-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie) se réunissent lundi à 13H30 heure française (12H30 GMT), sous présidence française pour se pencher sur les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, qui fait flamber depuis une semaine les prix du pétrole et du gaz.
