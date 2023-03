Thiès : Des militants de Habib Niang décident de geler toutes leurs activités dans le BBY jusqu'à nouvel ordre.

Après des années de compagnonnage, les militants et sympathisants de Habib Niang, membre de la coalition BBY et leader du mouvement "And Suxxali Sénégal" (MASSE) risquent de tourner le dos au Président Macky Sall.



Aux dernières locales, ses militants sont tombés des nues quand Habib Niang leur a annoncé qu'il n'est pas candidat à la mairie de Thiès-Nord, par respect à la discipline de parti. Pendant les législatives, il s'est donné corps et âme pour soutenir les maires du parti Rewmi qui étaient choisis pour représenter le BBY. La goutte d'eau de trop, c'est la récente nomination de Habib Niang qui, au regard de ses militants, ne permet pas à leur leader de jouer son rôle dans la zone Nord. Pis, les militants de Habib Niang ont décidé de geler toutes leurs activités dans la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).