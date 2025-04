Thiès – Défilé du 4 avril : La zone militaire n°7 organise une répétition générale et déploie d’importants moyens logistiques

La célébration du 4 avril, placée cette année sous le thème « La souveraineté technologique et industrielle des forces armées », se prépare activement dans la région de Thiès.



En effet, la zone militaire n°7, sous le commandement du colonel Thierno Gning, a organisé ce jour une répétition générale. « 1 703 jeunes issus des écoles élémentaires, des collèges, des lycées et de l’enseignement supérieur ont participé au défilé », a indiqué le Comzone.



Au programme : des défilés motorisés et aériens. Pour le défilé militaire et paramilitaire, 98 véhicules et motos de la gendarmerie nationale ont été mobilisés, ainsi que 682 éléments (militaires et paramilitaires).

Une cérémonie de retraite aux flambeaux est également prévue la veille de la fête.