Thiès/Bras de fer entre l'UIDT et la mairie de ville : Le conseil municipal s'érige en bouclier et invite l'UIDT à construire un rectorat et un campus pédagogique et social sur ses 52 ha.

L'ex députée Hélène Tine, actuelle conseillère à la mairie de ville de Thiès et la 1ère adjointe au maire, Mariéma Ndiaye, ont fait face à la presse pour revenir sur le litige les opposant à l'administration de l'Université Iba Der Thiam. Laquelle, tient coûte que coûte à s'octroyer "l'auberge des jeunes et l'auditorium" alors qu'elle dispose de 52 hectares sur la VCN où elle peut ériger un rectorat et un campus pédagogique et social.



En effet, un état des lieux au lendemain de l'installation du maire a permis de constater que le patrimoine de la ville a été accaparé de façon irrégulière par diverses personnalités publiques comme privées. D'après Hélène Tine, "cette situation constitue un handicap dans le fonctionnement de la mairie de ville".



Car, elle la prive, dit-elle, de ressources et de toutes possibilités d'initiatives de projets en vue de faire de Thiès ville, une ville moderne et intelligente. Cependant, le conseil de la ville qui soutient le Dr Babacar Diop, se dit disposé à toute solution à l'amiable...