Thiès : Alioune Sarr vend son programme économique et social pour développer le Sénégal

Le leader de la Convergence pour une alternance progressiste (Cap 2024) et maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, après avoir effectué des tournées un peu partout dans les différentes régions du pays et à l'étranger pour massifier son parti, a fait face à la presse Thiessoise pour présenter son programme aux sénégalais.

Un richissime programme pour "un Sénégal moderne, un Sénégal nouveau, un Sénégal pour tous" axé sur cinq piliers. Lesquels, mettent d'abord en exergue la gouvernance et la refondation de la République avec des réformes institutionnelles et politiques; la promotion du capital humain et de l'économie du savoir basées sur un système éducatif et de formation adapté avec une vraie école sénégalaise dont l'objectif durant le mandat est de former 1.000.000 de jeunes; le développement économique social, culturel et sportif en favorisant un environnement apte à générer des emplois tout en instaurant une politique de capture des opportunités offertes par le dividende démographique dans les politiques publiques ; s'agissant de l'environnement et des changements climatiques, la lutte contre la pollution sera au cœur des priorités pour réduire les effets inévitables du changement climatique afin d'améliorer le cadre de vie pour mieux préserver l'environnement; enfin promouvoir la diplomatie économique et sociale à travers des coopérations internationales et dans le cadre de la sécurité, renforcer la protection de l'intégrité territoriale contre le terrorisme et l'extrémisme violent entre autres.

Revenant sur l'un de ses points essentiels à savoir l'autosuffisance alimentaire, Alioune Sarr propose d'emblaver 200 000 hectares de terres autour des vallées des fleuves du Sénégal (fleuve du Sénégal, Ziguinchor et Gambie). "Dans le domaine de l'agriculture, cet aménagement qui se fera sur une période d'une année permettra de générer beaucoup d'emplois pour la jeunesse", a laissé entendre le président de Cap 2024, Alioune Sarr. Qui signale concernant le secteur minier, qu'une fois à la tête du pays, il va le doter d'entreprises industrielles autonomes de production et de valorisation des produits bruts à l'état fini du secteur minier extractif. " Il est inadmissible que l'on continue de laisser nos jeunes emprunter la mer. Le Sénégal doit pouvoir produire son propre or, idem pour le fer, le gaz et le pétrole pour engranger le maximum d'emplois pour la jeunesse", dira-t-il. Et d'ajouter : "les 20 tonnes d'or que le Sénégal exporte équivaut à 800 milliards FCFA. Tout cet argent peut profiter à cette jeunesse en terme de création d'emplois et de recettes fiscales pour l'État du Sénégal". Le volet santé n'est pas en reste car Alioune Sarr est d'avis qu'il "faut muter la CMU en l'assurance maladie pour permettre aux Invalides de percevoir chaque mois une pécule qui va leur permettre de vivre dignement tout en leur offrant la possibilité de bénéficier des financements de l'État". D'après lui, "le Sénégal dispose d'assez de ressources agricoles, minières pour assurer l'autosuffisance alimentaire surtout quant on sait que dans le domaine du commerce, le Sénégal dispose d'un levier sous régional pour exporter ses produits."