Thiès /Affaire Thicky : "Le régime de Macky Sall est terminé, il va prendre ses cliques et ses claques et nous livrer notre pays" (Maréma Ndiaye Pastef)

Réagissant sur les violations à Thicky (Mbour) et qui se sont soldées par l'arrestation de six gardes du corps du leader de Pastef, Ousmane Sonko, la coordinatrice des femmes de Pastef, Maréma Ndiaye n'a pas mâché ses mots face à cette situation qu'elle juge anormale. Car rappelle-t-elle, "dans le cadre du M2D nous avions décidé de faire une manifestation lors de la venue de Macky Sall à Thiès pour l'inauguration de l'Isep. En effet, c'était pour dénoncer la cherté de la vie, la corruption, le 3 ème mandat entre autres maux que vivent les Sénégalais. Nous avons été tabassés par des nervis de Macky Sall. Un de nos camarades a été dépouillé de ses habits. Un autre a été emprisonné. Un autre était dans le coma car les nervis de Macky l'avaient tabassé. Moi-même quatre nervis se sont jetés sur moi y compris une adjointe au maire. Un autre s'est retrouvé aux urgences". C'était en marge de la déclaration d'une des trois associations de mareyeurs pour soutenir la candidature de Ousmane Sonko à la présidentielle 2024. Selon Maréma Ndiaye cet acte qui visait à défendre les intérêts des populations lors de la venue du Président, Macky Sall a été vertement dénoncé par le leader de Pastef. "Quand Ousmane Sonko a été informé de cette situation, il avait convoqué une réunion d'urgence pour dénoncer nos actes. Il nous avait clairement dit que nous n'avions rien à faire là-bas. S'ils vous avaient tué là-bas, c'est vous qui alliez perdre". À ce titre, estime-t-elle, de la même manière quand Ousmane Sonko fait sa tournée, personne n'a le droit de l'insulter, de le provoquer devant sa garde rapprochée ou de perturber sa tournée. "Ils ont eu raison de réagir. Si c'était à refaire, ils vont le refaire parce que ce sont des Djambars, des militants de Pastef avant d'être sa garde rapprochée", peste-elle. Concluant, Maréma Ndiaye de faire remarquer que le Président, Macky est à sa fin de règne. "C'est de l'intimidation et ce sont les signes d'un régime vieillissant. Je vous le dis et vous le redis, le régime de Macky Sall est terminé. Lui-même le sait. Il va prendre ses cliques et ses claques et nous livrer notre pays", argue-t-elle.