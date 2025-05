Thiès - Absence de prise en charge de ses revendications par le gouvernement, le Sadef se rebiffe : "Ce pacte ne nous engage pas" (Mbaye Sarr)

La région de Thiès a abrité la célébration de la 2ème édition de la journée nationale du Syndicat Autonome pour le Développement de l'Éducation et de la Formation (Sadef).



Ainsi, le secrétaire général dudit syndicat, Mbaye Sarr, en a profité pour revenir sur la mission centrale du Sadef qui est « un syndicat de revendications ». « Nous avons deux principales questions qui, aujourd’hui, hantent le sommeil de bon nombre d'enseignants et qui restent pour nous notre leitmotiv [...]. C'est la question relative à la situation des enseignants décisionnaires. Cette question lancinante pour laquelle nous sommes toujours en lutte afin que le gouvernement règle ce problème. On nous a promis la signature de deux décrets [...] relatifs au statut des enseignants décisionnaires. Mais jusque-là, rien [...]. Nous avions même espéré qu'avant le 1er mai, nous aurions ces décrets, mais jusqu’à présent, rien de tout cela... Le gouvernement fait la sourde oreille. Nous sommes dans l'expectative et nous ne pouvons pas regarder les enseignants décisionnaires continuer à gésir dans cette situation délicate. »



L'autre question est relative à la retraite des enseignants :



« Nous avons également mis l’accent sur la retraite des enseignants à 65 ans. Cette question nodale est une question capitale, à la limite une question d'intérêt vital [...]. L'État du Sénégal peine à recruter des enseignants. Chaque année, des centaines d'enseignants partent à la retraite, d'autres décèdent malheureusement et ne sont jamais remplacés. Voilà pourquoi nous préconisons une solution palliative de prolonger le séjour de ces enseignants à l'école pour permettre au système éducatif d'y gagner [...]. »



Concernant les orientations de son syndicat, Mbaye Sarr a précisé : « Le fait que ces deux questions ne figurent pas dans ce pacte, qu'elles ne soient pas matérialisées par le gouvernement, nous nous disons que ce pacte ne nous engage pas. Et comme nous avons déposé un préavis de grève, si les camarades nous demandent d'aller en action, il est évident que nous irons en action... », a-t-il conclu.