TOUBA- Sokhna Bali Mbacke distribue plus de 13 tonnes de riz aux daara et familles démunies de Touba

Dans le cadre de ses actions philanthropiques durant le mois de ramadan, la fondation Sokhna Bali Mbacke a procédé à une vaste distribution de denrées alimentaires, communément appelée « sukëru koor », au profit des écoles coraniques et des populations nécessiteuses de Touba et ses environs.



La cérémonie de remise s'est déroulée en présence d'une délégation de la Rabita, l'instance faîtière regroupant l'ensemble des écoles coraniques. Pour cette édition 2026, Sokhna Bali Mbacké Mountakha a mis à la disposition des bénéficiaires plus de cinq tonnes de riz destinées spécifiquement aux daara.



Fidèle à une tradition instaurée depuis 2019, la fondation a également étendu son geste de solidarité aux familles nécessiteuses résidant dans les « santhians », ces quartiers populaires environnants de la cité religieuse.



Selon Cheikh Diop Coki, administrateur de la fondation, cette opération a été marquée par des innovations dans son organisation. Au total, ce sont 1420 sacs de riz qui ont été distribués lors de cette campagne. Sur ce volume, la Rabita a reçu une dotation spécifique de 8 tonnes destinées à être réparties entre les différents daara qu'elle représente.



« Depuis 2020, ce geste de solidarité est réitéré. Pour cette année, il a été procédé à des innovations. 1420 sacs de riz ont été distribués. La Rabita aura reçu 8 tonnes de riz pour sa part », a précisé M. Diop Coki.



Cette action s'inscrit dans la dynamique des œuvres caritatives initiées par la famille de Serigne Touba durant le mois sacré, afin de venir en aide aux couches les plus vulnérables et d'accompagner les talibés dans leur apprentissage du Saint Coran.