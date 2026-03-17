L'Iran dément toute communication récente avec l'émissaire américain Steve Witkoff


L'Iran dément toute communication récente avec l'émissaire américain Steve Witkoff
​Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fermement démenti lundi les informations faisant état d'une réactivation récente d'un canal de dialogue direct avec les États-Unis.


​Dans une déclaration , le chef de la diplomatie iranienne a tenu à préciser les points suivants :

​Chronologie des contacts :

 Abbas Araghchi a affirmé que son dernier échange avec l'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, remonte à une période antérieure à la dernière intervention militaire des États-Unis contre l'Iran, qu'il qualifie d'« attaque militaire illégale ».

​Dénonciation d'une manipulation : 

Le ministre a balayé les affirmations contraires (notamment celles relayées par Axios), les qualifiant de manœuvres délibérées. Selon lui, ces rumeurs visent à « tromper les traders de pétrole et le public » en simulant une désescalade diplomatique inexistante.



​Cette mise au point intervient alors que les cours du brut montraient des signes de volatilité suite aux rumeurs de reprise du dialogue. Téhéran semble vouloir couper court à toute spéculation sur une normalisation des rapports tant que l'action militaire américaine n'est pas adressée
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Mardi 17 Mars 2026
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