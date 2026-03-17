L'Iran dément toute communication récente avec l'émissaire américain Steve Witkoff

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fermement démenti lundi les informations faisant état d'une réactivation récente d'un canal de dialogue direct avec les États-Unis.
Dans une déclaration , le chef de la diplomatie iranienne a tenu à préciser les points suivants :
Chronologie des contacts :
Abbas Araghchi a affirmé que son dernier échange avec l'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, remonte à une période antérieure à la dernière intervention militaire des États-Unis contre l'Iran, qu'il qualifie d'« attaque militaire illégale ».
Dénonciation d'une manipulation :
Le ministre a balayé les affirmations contraires (notamment celles relayées par Axios), les qualifiant de manœuvres délibérées. Selon lui, ces rumeurs visent à « tromper les traders de pétrole et le public » en simulant une désescalade diplomatique inexistante.
Cette mise au point intervient alors que les cours du brut montraient des signes de volatilité suite aux rumeurs de reprise du dialogue. Téhéran semble vouloir couper court à toute spéculation sur une normalisation des rapports tant que l'action militaire américaine n'est pas adressée
Dans une déclaration , le chef de la diplomatie iranienne a tenu à préciser les points suivants :
Chronologie des contacts :
Abbas Araghchi a affirmé que son dernier échange avec l'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, remonte à une période antérieure à la dernière intervention militaire des États-Unis contre l'Iran, qu'il qualifie d'« attaque militaire illégale ».
Dénonciation d'une manipulation :
Le ministre a balayé les affirmations contraires (notamment celles relayées par Axios), les qualifiant de manœuvres délibérées. Selon lui, ces rumeurs visent à « tromper les traders de pétrole et le public » en simulant une désescalade diplomatique inexistante.
Cette mise au point intervient alors que les cours du brut montraient des signes de volatilité suite aux rumeurs de reprise du dialogue. Téhéran semble vouloir couper court à toute spéculation sur une normalisation des rapports tant que l'action militaire américaine n'est pas adressée
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