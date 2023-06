Thiès : Abdoulaye Dièye offre une formation aux relais communautaires, achète leur produit à hauteur d'un million FCFA et salue "la maturité de la jeunesse Thiessoise"

Le Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, a offert des formations aux groupements de femmes relais communautaires de Thiès-Est. Ces dernières ont été formées dans la transformation de produits locaux pour leur permettre de jouer pleinement leur partition pour l'émergence de leur cité. Lors de la cérémonie de remise de parchemins, Abdoulaye Dièye a tenu à magnifier cette brillante initiative des femmes de son terroir. Il a également saisi l'occasion pour saluer "la maturité de la jeunesse Thiessoise" qui s'est abstenue de se comporter en "irresponsables" en procédant à des casses et pillages comme l'ont fait beaucoup de jeunes dans les autres régions avec les récentes manifestations des pro Sonko. Aussi, préconise-t-il, le dialogue à l'opposition pour l'intérêt de la nation. "Le Sénégal est un pays de paix. Toutes les tensions politiques qui se sont succédées ont fini par se régler autour d'une table", a-t-il précisé. Selon lui, "notre coloration politique ne doit pas nous pousser à procéder à des actes de saccage ou de vandalisme. Notre cher pays est fier de ses guides religieux que nous respectons beaucoup." Il invite ainsi les femmes à jouer leur rôle dans le cadre de la sensibilisation à l'endroit des jeunes. D'après lui, "les jeunes de Thiès ont changé." Il a tenu à féliciter la jeunesse Thiessoise, non sans les inviter à croire en eux pour forger leur avenir.

À rappeler que le leader de "Siggi Jotna" et membre de la coalition BBY, pour encourager ces braves dames, a encore mis la main à la poche pour acheter à hauteur d'un million FCFA leur produit pour les encourager à persévérer sur cette lancée pour le développement de leur cité. Il a promis aussi d'offrir des formations aux femmes de Thiès-Ouest et Thiès.