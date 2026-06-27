Yeumbeul-Darou Misset : des policiers attaqués par une foule après l’arrestation de deux présumés dealers

Une patrouille nocturne qui tourne à l’affrontement



Les faits se sont déroulés aux environs d’une heure du matin. Des policiers en patrouille tombent sur un pêcheur identifié sous les initiales B. Ndong, dont l’attitude leur paraît suspecte.



Après contrôle et fouille, les agents découvrent deux cornets de chanvre indien dans ses poches. Pris sur le fait, le pêcheur décide de collaborer avec les policiers. Il leur indique avoir acheté la drogue auprès de deux dealers réputés du quartier Darou Misset.



Deux suspects localisés dans un endroit réputé malfamé



Guidés par les indications du pêcheur, les policiers se rendent dans une zone connue sous le nom de « Guett Gui ». Sur place, ils localisent deux individus présentés comme les vendeurs de la drogue.



Selon L’observateur, les deux hommes sont alors trouvés avec une moto et sous l’emprise de l’alcool. La fouille permet aux policiers de mettre la main sur un sachet noir contenant cinq cornets de chanvre indien.



Une foule ameutée contre les policiers



Au moment de leur arrestation, les deux suspects opposent une vive résistance. Toujours selon L’observateur, ils se mettent à crier afin d’alerter les jeunes du quartier Darou Misset.



Très rapidement, une chaîne de solidarité se forme autour d’eux. Des jeunes du quartier encerclent les policiers et commencent à leur lancer des projectiles. L’objectif, d’après le récit rapporté, était de créer une situation de chaos pour permettre aux mis en cause de s’échapper.



Des tirs de sommation pour disperser les assaillants



Acculés et pris à partie, les policiers sont contraints de procéder à des tirs de sommation. Les détonations finissent par faire reculer les assaillants, permettant aux agents de reprendre le contrôle de la situation.



Les deux suspects, identifiés comme A. Diouf, 21 ans, et S. Faye, 21 ans, sont finalement embarqués. L’un d’eux, blessé à la tête par un projectile, est d’abord conduit au centre de santé de Keur Massar avant d’être placé en garde à vue.



Trois personnes en garde à vue



Le pêcheur B. Ndong est également placé en garde à vue avec les deux présumés dealers. Ces derniers sont poursuivis pour offre et cession de chanvre indien, rébellion, outrage à agent et mise en danger de la vie d’autrui.