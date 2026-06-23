Grand-Yoff : un anniversaire vire au commissariat, un couple arrêté après une commande de 86 000 FCFA impayée

Ce qui devait être une fête familiale pour célébrer les deux ans d’un enfant s’est finalement terminé dans les locaux de la police. Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé à l’interpellation d’un couple soupçonné de filouterie d’aliments, d’escroquerie et de complicité après une commande de repas estimée à 86 000 FCFA.



Les faits se sont déroulés dans la soirée du 22 juin 2026 au quartier Khar Yalla.



Une importante commande pour un anniversaire



Selon les premiers éléments de l’enquête, les parents avaient organisé une réception pour marquer le deuxième anniversaire de leur fils.



Pour l’occasion, une importante quantité de plats cuisinés a été commandée auprès d’un restaurant de la place. La facture s’élevait à 86 000 FCFA.



Mais une fois la livraison effectuée, le restaurateur a compris que quelque chose n’allait pas. Estimant avoir été victime d’une manœuvre frauduleuse, il a immédiatement alerté la police.



Un stratagème pour récupérer les plats sans payer



D’après les déclarations recueillies par les enquêteurs, la cliente aurait mis en place un stratagème destiné à récupérer la marchandise sans régler la facture.



Avec l’aide présumée de son époux, les plats auraient été servis aux invités alors même que le couple savait ne pas disposer des moyens nécessaires pour honorer la commande.



La police intervient en pleine fête



Alertés par le gérant du restaurant, les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux.



À leur arrivée, les festivités étaient en cours. Les agents ont procédé à l’interpellation du couple devant le domicile familial, mettant ainsi un terme à la célébration.



Des aveux de la principale mise en cause



Lors de son audition, la principale suspecte a reconnu les faits.



Elle a expliqué avoir agi sous la pression de l’événement, affirmant s’être retrouvée sans ressources financières alors que les invités étaient déjà présents pour l’anniversaire de son enfant.



Son mari a quant à lui tenté de minimiser son implication. Toutefois, il a admis avoir récupéré une partie de la commande auprès du livreur tout en sachant que la facture ne pouvait être réglée.



Une enquête en cours



Au regard des éléments recueillis, les enquêteurs ont retenu les qualifications d’escroquerie, de filouterie d’aliments et de complicité.



Le couple a été placé en garde à vue en attendant la suite de la procédure judiciaire.