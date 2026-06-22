Assemblée nationale : Abdou Mbow invoque la question préalable pour bloquer l’examen des projets de loi sur le Code du travail et le Code de la sécurité sociale


Le député Abdou Mbow a soulevé une question préalable tendant à ne pas délibérer, lors de l’examen des projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale, en se fondant sur l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
 
Selon le parlementaire, le climat social est aujourd’hui en ébullition, et l’adoption de ces textes sans concertation avec les acteurs concernés, notamment les organisations du monde du travail, constitue un échec. « Nous savons que les travailleurs doivent être écoutés et accompagnés », a-t-il soutenu, appelant à ne pas adopter ces projets de loi au forcing.
 
Abdou Mbow est allé plus loin dans ses accusations, dénonçant ce qu’il qualifie de dérive autoritaire du pouvoir en place. « Vous êtes un régime qui veut imposer la dictature dans ce pays », a-t-il lancé, avant d’ajouter que voter ces projets de loi équivaudrait à « déclarer la guerre aux travailleurs ».
 
Le député a conclu son intervention en réclamant purement et simplement l’annulation de ces projets de loi.
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Lundi 22 Juin 2026
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