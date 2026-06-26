Kaolack - Accès à l'eau potable : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye inaugure deux nouveaux forages à Ndiébel et à Fass Gossas

Dans le cadre de la deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, fruit de la coopération entre le Sénégal et la Chine, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé ce jeudi 25 juin à la mise en service de deux nouveaux forages dans la région de Kaolack. Le ministre s'est rendu d'abord, à Ndiébel dans le département de Kaolack où il a mis en service un nouveau forage qui va servir actuellement plus de 13 mille habitants et plus de 23 habitants à l'horizon 2050.

Cheikh Tidiane Dièye et sa délégation ont ensuite fait cap sur Fass Gossas dans la commune de Fass Barigo (département de Guinguinéo) où le forage de la dite localité a été inauguré en présence du maire et des autorités religieuses et coutumières. Ce nouveau forage va desservir 45 localités et va améliorer l'accès à l'eau potable à plus de 23 mille habitants et plus de 41 mille habitants à l'horizon 2050.

Selon Cheikh Tidiane Dièye, ces infrastructures réalisées à plus de 350 mètres de profondeur, s’inscrivent dans la vision des plus hautes autorités du pays visant à garantir un accès équitable à l’eau potable pour toutes les populations, même dans les zones les plus reculées du Sénégal. Elles vont considérablement améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires et mettront fin aux pénuries d'eau dans ces localités et environs, a-t-il déclaré avant d'annoncer la poursuite des travaux d’extension du réseau afin de toucher davantage de villages environnants.