[ Focus ] Insertion professionnelle des jeunes : entre espoirs et réalités...

Pour mieux appréhender cette situation, Dakaractu est allé à la rencontre de quelques jeunes diplômés confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle, ainsi que de la directrice de l’ingénierie des opérations de formation à l’ONFP, afin de mieux comprendre les défis liés à l’emploi des jeunes et les dispositifs mis en place pour leur accompagnement et leur insertion sur le marché du travail.



Des diplômés confrontés à la dure réalité du marché de l’emploi.



Diplômé en gestion des ressources humaines, Moussa Touré raconte les difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir un stage. « J’ai commencé à en chercher après l’obtention de mon diplôme en 2025. Depuis, je n’ai rien trouvé de concret. Les expériences que j’ai pu avoir étaient de très courte durée, dans des cabinets partenaires de mon école. Peut-on vraiment appeler cela un stage ? Pour moi, il s’agissait plutôt de formations de courte durée organisées par mon établissement », dit-il.



Il poursuit en détaillant ses démarches : « Je ne suis pas resté les bras croisés. J’ai fait des recherches sur des entreprises, j’ai consulté leurs sites pour postuler en ligne, et j’ai également effectué des dépôts physiques dans certaines structures. Mais beaucoup exigent de l’expérience, oubliant que c’est justement à travers les stages que l’on acquiert cette expérience. » Face à cette situation, Moussa estime que les jeunes diplômés sont pris dans un cercle difficile à briser.



À la question de savoir ce qu’il pense de l’insertion professionnelle des jeunes, il répond sans détour : « C’est à l’État de renforcer les entreprises et de les accompagner afin de faciliter l’accès aux stages et à l’emploi. Il est difficile de payer sa formation, d’obtenir son diplôme, puis de se retrouver à travailler dans un domaine qui n’est pas le sien. L’État doit appuyer les entreprises pour permettre une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés. »



Il ajoute également, avec un ton découragé, avoir dû s’adapter à une autre réalité : « Actuellement, j’accompagne mon frère, qui est architecte, sur certains chantiers et j’effectue différentes tâches avec lui », conclut-il.



Un parcours similaire pour d’autres jeunes diplômés



Même constat pour Jules Dautaire Biram Manga, diplômé en gestion des ressources humaines depuis décembre dernier, qui peine également à décrocher un stage.



« J’ai commencé mes recherches depuis janvier, mais il est très difficile de trouver un stage. J’ai consulté des sites, des chaînes WhatsApp et déposé des candidatures dans des mairies et des entreprises, sans résultat jusqu’à présent. En deuxième année de mon cursus universitaire, j’ai effectué un stage sur le logiciel Sage Paie RH, mais dans le cadre de l’école, à travers ses partenaires », explique-t-il.



Sur la question de l’insertion professionnelle des jeunes, il estime que la situation reste préoccupante. Selon lui, de nombreux jeunes diplômés peinent à accéder à un premier stage ou à un emploi en raison des exigences des entreprises, qui demandent souvent déjà de l’expérience. Une situation qu’il juge paradoxale, puisque cette expérience est censée être acquise justement à travers les stages.



« Pour des jeunes comme moi, qui n’ont pas forcément de ‘links’ ou de réseau, il devient difficile de trouver des opportunités adaptées à leur profil. On a été formés, on a la volonté de travailler et d’apprendre, mais on se retrouve bloqués par un manque d’expérience qu’on n’a pas eu l’occasion d’acquérir », ajoute-t-il.



Face à ces difficultés, il affirme avoir choisi de s’adapter.



« Je me suis dit qu’il fallait me former dans d’autres domaines afin d’être plus polyvalent, d’augmenter mes chances de trouver un emploi, mais aussi de renforcer mes compétences et d’acquérir de l’expérience utile pour mon futur métier en ressources humaines », dit-il.



C’est dans cette logique qu’il a suivi une formation en relation client afin de travailler dans les centres d’appels.



« Même si ce n’est pas directement mon domaine de base, j’y ai vu une opportunité d’apprendre et de développer des compétences comme la communication, l’écoute active, la gestion des situations difficiles et le contact avec les clients, qui peuvent aussi être utiles en ressources humaines. Grâce à cela, j’ai pu participer à des entretiens et avoir un premier contact avec le monde professionnel », ajoute-t-il.



Par ailleurs, il indique avoir obtenu un emploi à temps partiel en tant que volontaire communautaire au sein d’une ONG, où il participe à des missions d’enquêtes de terrain. Une expérience qui lui permet de renforcer ses compétences en communication et de continuer à acquérir de l’expérience professionnelle.



Malgré ces efforts, il estime que l’insertion professionnelle des jeunes reste difficile et que la réalité du marché du travail est loin des discours entendus sur les politiques d’emploi.

