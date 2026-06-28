Guinée: accusé d'avoir tué sa femme au Canada en 2007, l'opposant Rafiou Sow incarcéré à Conakry

L’opposant guinéen Rafiou Sow a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, mercredi 24 juin 2026. Il est accusé d’avoir tué sa femme, Rachelle Wrathmall, retrouvée poignardée chez elle au Canada en 2007. Rafiou Sow aurait ensuite fui le Canada pour retourner dans son pays, la Guinée, pour se lancer dans une carrière d’opposant en fondant le Parti du renouveau et du progrès (PRP), dissout en mars dernier.

Rafiou Sow, fondateur du Parti du renouveau et du progrès, dissous en mars dernier, en Guinée, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce mercredi 24 juin 2026 dans la capitale, Conakry.



Tout est parti d’une série d’articles publiés début juin par le quotidien québécois La Presse. Dans une vidéo qui accompagne ces articles, devenue virale en Guinée, la journaliste québécoise interroge Rafiou Sow, à Conakry, sur la mort de son épouse Rachelle Wrathmall, retrouvée poignardée chez elle au Canada en 2007. Dans l'interview il nie l’avoir assassinée, et s’être marié avec elle.



Pourtant, La Presse publie de nombreuses photos du couple et des témoignages sur les circonstances du meurtre de Rachelle Wrathmall. Les proches de celle-ci décrivent Rafiou Sow comme étant particulièrement violent avec sa compagne.



Rafiou Sow incarcéré en attendant son jugement

L’enquête ouverte au Québec au moment des faits, il y a près de vingt ans, s’était enlisée, en l’absence du principal suspect. Mais cette série d’articles a poussé la justice guinéenne à se saisir de l’affaire. Les tribunaux guinéens sont, en effet, compétents pour juger des crimes commis par ses ressortissants à l’étranger.



Le parquet de Conakry a donc ouvert une enquête judiciaire la semaine dernière. Rafiou Sow a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Interrogé par un magistrat mercredi 24 juin, il a été inculpé et incarcéré, avec mandat de dépôt, à la maison centrale de Conakry, en attendant la suite de la procédure.

