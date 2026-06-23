Escroquerie au visa : Ass Dione condamné, le parquet réclame la jonction des plaintes

El Hadji Dione, plus connu sous le nom d’Ass Dione, a été reconnu coupable dans une affaire d’escroquerie liée à une promesse de départ en Espagne. Selon L’Observateur, le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye l’a condamné à six mois de prison avec sursis, alors que le parquet souhaite la jonction de plusieurs plaintes suivant le même mode opératoire.


Escroquerie au visa : Ass Dione condamné, le parquet réclame la jonction des plaintes
Une annonce Instagram à l’origine de l’affaire
 
L’affaire trouve son origine dans une annonce publiée sur Instagram. Selon L’Observateur, cette annonce proposait des procédures d’obtention de visas pour l’Europe et le Canada.
 
Séduit par l’offre, le bijoutier Abou Diack prend contact avec le numéro indiqué. Il entre alors en relation avec Ass Dione. Selon les débats d’audience, le chanteur de khassaïdes lui aurait promis un départ vers l’Espagne avec un contrat de travail.
 
Le montant demandé était de 3 millions FCFA, dont une partie devait être versée après l’arrivée à destination.
 
500 000 FCFA remis en guise d’avance
 
En guise d’avance, Abou Diack remet 500 000 FCFA à Ass Dione. Mais le voyage annoncé ne verra jamais le jour.
 
Estimant avoir été floué, le plaignant dépose plainte et réclame devant la barre le remboursement de son argent.
 
La défense évoque un partenaire basé en Espagne
 
À la barre, Ass Dione a reconnu avoir reçu les 500 000 FCFA. Pour sa défense, il a expliqué qu’il travaillait avec un partenaire installé en Espagne, chargé de suivre les démarches administratives sur place.
 
Lui, disait-il, s’occupait du suivi des clients au Sénégal par le biais de son agence de voyage.
 
Cette explication n’a pas convaincu le représentant du ministère public. Le procureur avait requis trois mois de prison ferme et sollicité la jonction de toutes les procédures similaires impliquant le prévenu, considérant que plusieurs plaintes reposaient sur un même mécanisme.
 
Six mois de prison avec sursis
 
Après en avoir délibéré, le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a finalement condamné Ass Dione à six mois de prison avec sursis.
 
Cette décision intervient alors que le chanteur religieux est déjà détenu dans le cadre d’une autre procédure. Selon L’Observateur, il avait été placé sous mandat de dépôt le 31 mars 2026 par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, dans un autre dossier.
 
Un feuilleton judiciaire déjà chargé
 
Le journal rappelle également qu’Ass Dione avait été extrait de prison le 20 mai 2026 par les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar afin d’être entendu puis jugé dans une autre affaire d’escroquerie liée à une promesse de visa pour les États-Unis, en passant par le Nicaragua.
 
Dans cette procédure, deux parties civiles réclamaient le remboursement d’une somme totale de 2,3 millions FCFA. À l’issue des débats, il avait été déclaré coupable et condamné à six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme.
 
Le parquet veut désormais regrouper les plaintes présentant le même mode opératoire, signe que le dossier pourrait encore connaître d’autres développements judiciaires.
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Mardi 23 Juin 2026
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