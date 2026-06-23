Mbour : rencontrés en prison, des récidivistes forment un gang de voleurs de voitures...dix ans de réclusion requis

Une bande née derrière les barreaux



Ils avaient fini par installer la peur chez des habitants de la Petite-Côte. Selon L’Observateur, une bande de malfaiteurs récidivistes, au passé pénal chargé, s’est constituée après que ses membres se sont connus en prison.



Spécialisé dans le vol de véhicules, le gang a sévi à Mbour avant d’être démantelé par la gendarmerie. Deux membres du réseau, S. Diome et M. Samb, ont comparu devant la Chambre criminelle de Mbour.



Un premier véhicule ciblé à Grand Mbour



L’histoire commence le 15 décembre 2022. S. Diome, boucher de profession et présenté comme l’un des membres redoutables du gang, quitte le village de Bambilor pour rejoindre Mbour.



Sa mission : repérer des véhicules particuliers à voler. Il jette son dévolu sur une Peugeot 308 appartenant à une dame résidant au quartier Grand Mbour.



À la tombée de la nuit, il s’assure que la victime ne dispose pas de vigile et que les lieux sont mal éclairés. Il informe alors son complice M. Samb, mécanicien établi sur la Petite-Côte et présenté comme spécialiste du vol de véhicules.



Deux voitures volées avant l’aube



Aux environs de 4 heures du matin, les deux hommes font irruption chez S. Senghor. M. Samb parvient à démarrer le véhicule sans clé. La propriétaire, plongée dans un sommeil profond, n’entend rien.



Après avoir caché le premier véhicule au domicile du mécanicien, les deux complices se rendent chez une seconde victime, O. Hanne, et réitèrent leur mode opératoire.



Avant l’aube, ils prennent la direction de Bambilor avec les deux véhicules volés.



Fausses plaques, changement de couleur et revente



Une fois à Bambilor, les véhicules sont maquillés. Selon L’Observateur, les membres du réseau montent sur chaque voiture une fausse plaque d’immatriculation achetée au marché Colobane de Dakar par un autre membre du groupe, I. Diouf, resté dans la capitale.



Ils changent également la couleur des véhicules afin de tromper la vigilance des propriétaires.



La dernière étape consiste à revendre les voitures. Cette tâche aurait été confiée à M. Diome, grand frère du boucher. Il aurait acheté la Peugeot 308 pour 800 000 FCFA et l’autre véhicule pour 1,6 million FCFA.



La gendarmerie remonte la piste



Le succès du gang sera de courte durée. Alors qu’ils s’apprêtent à revenir à Mbour pour commettre un nouveau forfait, la brigade de gendarmerie de Mbour, déjà saisie des plaintes des deux victimes, parvient à localiser les véhicules à Bambilor.



M. Diome, présenté comme receleur, réussit à prendre la fuite. Son jeune frère est, lui, interpellé et conduit à la gendarmerie. Face aux enquêteurs, il donne le nom du mécanicien M. Samb, qui est à son tour cueilli à son domicile.



Dix ans de réclusion criminelle requis



Devant la présidente de la Chambre criminelle de Mbour, les deux hommes, qui croupissent en prison depuis quatre ans, ont révélé un détail troublant : les membres de la bande se sont connus en prison avant de former leur gang.



Ils ont aussi reconnu ne pas connaître le nombre exact de leurs victimes sur la Petite-Côte. À la barre, ils ont présenté leurs excuses, soutenant qu’ils ignoraient ce qui les avait poussés à s’en prendre aux biens d’honnêtes citoyens.



Le procureur de la République a requis dix ans de réclusion criminelle contre S. Diome, M. Samb, ainsi que I. Diouf et M. Diome, tous deux cités dans le dossier et en cavale.



Le tribunal a mis sa décision en délibéré. Le verdict est attendu le 17 juillet 2026.