Guédiawaye : un apprenti-tailleur de 16 ans arrêté après une plainte pour attouchements sur une fillette de 6 ans

Une plainte déposée au commissariat central

Une affaire particulièrement sensible a été signalée au commissariat central de Guédiawaye. D’après Libération, les faits remontent au 19 juin, date à laquelle le sieur D. Mbaye a saisi les policiers d’une plainte visant un apprenti-tailleur de 16 ans, domicilié à Gounass.

La plainte concerne des faits présumés d’attouchements sexuels sur sa fille S. M., âgée de 6 ans.

Les cris de l’enfant alertent son père

Selon le récit rapporté par Libération, le père de la victime aurait entendu sa fille crier alors qu’elle se trouvait aux toilettes. Intrigué par la situation, il l’aurait interrogée en présence de son épouse.

L’enfant aurait alors désigné le mis en cause, qui travaillait dans un atelier de couture situé à proximité du restaurant de l’épouse du plaignant, au centre commercial Modou Fall de Pikine.

Le mis en cause placé en garde à vue

Toujours selon les éléments publiés par Libération, le père de la victime affirme avoir interpellé le jeune apprenti-tailleur, qui lui aurait avoué les faits. Convoqué puis entendu par les enquêteurs, le mis en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Il aurait expliqué avoir profité de l’absence de son patron dans l’atelier. Les policiers ont alors décidé de le placer en garde à vue pour attouchements sexuels sur mineure.