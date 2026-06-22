Kaolack - Médina Mbaba : Mor Ndao offre une deuxième borne fontaine aux populations et un jeu de maillots à l'ASC Manko2

Le coordinateur du mouvement Yaatal Pastef, Mor Ndao, a encore une fois témoigné de son engagement pour Kaolack notamment son quartier Médina Mbaba. Ce dimanche 21 juin 2026, il a installé une deuxième borne fontaine pour permettre aux populations de Médina Mbaba et environ de se ravitailler en eau potable. Un geste qui soulage une fois de plus les femmes de ce quartier périphérique de la commune de Kaolack. Lors de la cérémonie de réception de la borne fontaine, Mor Ndao a également offert un jeu de maillots à l’ASC Manko 2 de Médina Mbaba.

Selon les bénéficiaires, ce geste s’inscrit dans une longue série d’initiatives qu’il a réalisées en faveur des femmes et des jeunes de son quartier. Ces derniers qui ont tour à tour pris la parole, ont salué les nombreuses initiatives portées par Mor Ndao pour leur permettre d'être autonomes avant de promettre de l'accompagner dans sa politique.

Dans son intervention, Mor Ndao a réitéré son engagement pour le bien-être des populations particulièrement celles de Médina Mbaba, et son soutien indéfectible à Fadilou Keïta pour conquérir la mairie de Kaolack.