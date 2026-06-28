Thiès - Reprise des travaux du canal de Nguinth : les populations interpellent l'État central...

Cet samedi après-midi, une forte mobilisation a été initiée par les populations de Thiès pour exiger la reprise immédiate des travaux du canal de Nguinth.
Ces dernières ont arboré des pancartes et des brassards rouges pour demander aux autorités centrales de prendre des mesures idoines relativement à la reprise des travaux. Les habitants de Nguinth disent vivre depuis 2023 sous la hantise de l'insécurité, de l'insalubrité, des maladies etc... "Nous souffrons!", a lancé un habitant.
À rappeler que les travaux avait débuté en 2023 avant de connaître plus tard un arrêt prolongé au détriment des populations qui commençaient à pousser un ouf de soulagement...
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