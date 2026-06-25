HÔPITAL FAWZEINI - Lancement des activités liées au 21ème anniversaire… Massamba Thioro Sall rend hommage à Serigne Saliou Mbacké

Les activités du 21e anniversaire de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba ont démarré en grande pompe. Une occasion saisie par le directeur, le docteur Massamba Thioro Sall, pour rendre un vibrant hommage à Serigne Saliou Mbacké. Il a également précisé que l’établissement a, depuis son lancement, abattu un travail colossal, avec un effectif actuel de 635 agents. En marge de cette célébration, il a sollicité de l’État une augmentation de la subvention afin de permettre à l’hôpital de répondre plus efficacement à toutes les exigences sanitaires. Ont pris part à cette cérémonie solennelle les personnalités religieuses Serigne Ahmadou Samad Souhaïbou Mbacké, Serigne Habibou Mbacké, Serigne Ahma Lahad Mbacké, entre autres.