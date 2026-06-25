Forum de Jeju : le message fort du Pdt Macky Sall qui plaide pour un multilatéralisme de confiance et de résilience

Présent au Forum de Jeju pour la paix et la prospérité, Macky Sall a pris part, ce 25 juin, au panel consacré à la « Réinvention du multilatéralisme ». Dans son intervention, l’ancien président sénégalais a appelé à restaurer la confiance dans le système multilatéral, à renforcer le rôle de l’ONU et à faire de la résilience un principe central du prochain agenda mondial.


Forum de Jeju : le message fort du Pdt Macky Sall qui plaide pour un multilatéralisme de confiance et de résilience
Un appel à reconstruire la confiance internationale
 
Au Forum de Jeju pour la paix et la prospérité, Macky Sall a porté un message axé sur la nécessité de réhabiliter le multilatéralisme dans un contexte international marqué par les tensions, les fragmentations et les crises successives.
 
Participant au panel intitulé « Réinventer le multilatéralisme », l’ancien chef de l’État sénégalais a indiqué avoir souligné l’urgence de « rétablir la confiance dans le multilatéralisme et dans l’ONU ». Une position qui s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’efficacité des mécanismes de coopération internationale face aux défis contemporains.
 
L’ONU au cœur de la coopération mondiale
 
Dans son post, Macky Sall a particulièrement insisté sur le rôle central de l’Organisation des Nations unies. Pour lui, l’ONU demeure un cadre indispensable de dialogue, de médiation et de coopération entre les États.
 
Il a également mis en avant la fonction du Secrétaire général des Nations unies, qu’il décrit comme un « bâtisseur de ponts » et un « catalyseur de coopération ». À travers cette formule, Macky Sall défend une vision d’un leadership international capable de rapprocher les positions, d’apaiser les tensions et d’encourager des réponses collectives aux crises mondiales.
 
La résilience comme boussole du prochain agenda mondial
 
Au-delà de la réforme du multilatéralisme, Macky Sall a aussi appelé à placer la résilience au cœur du prochain agenda mondial. Cette notion, selon son intervention, doit servir de principe directeur pour mieux préparer les États, les institutions et les sociétés aux chocs économiques, sécuritaires, climatiques et géopolitiques.
 
En mettant l’accent sur la résilience, l’ancien président sénégalais invite ainsi la communauté internationale à ne plus seulement réagir aux crises, mais à construire des systèmes capables d’anticiper, de s’adapter et de tenir dans la durée.
 
 
À l’issue de sa participation, Macky Sall a exprimé sa gratitude à la République de Corée pour l’invitation qui lui a été adressée. Le Forum de Jeju, consacré à la paix et à la prospérité, constitue chaque année un espace de dialogue réunissant responsables politiques, experts et acteurs internationaux autour des grands enjeux de gouvernance mondiale.
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Jeudi 25 Juin 2026
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