ISEP de Thiès : un forum scientifique pour renforcer l'Alliance stratégique entre les institutions académiques et les programmes de développement de l'État

Un forum scientifique s'est tenu aujourd'hui à l'ISEP (Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel) de Thiès. Ainsi, les acteurs ont initié ce forum Universités et PUDC/RISEP pour démontrer que la collaboration entre des programmes de développement de l'État et des institutions académiques telles que les ISEP et les universités, constitue une alliance stratégique bénéfique.

"Nous avons organisé le forum avec l'appui financier et technique du PUDC, pour surtout montrer ce que nous pouvons faire, parce que les cloisons sont telles que des fois les structures travaillent en vase clos sans savoir ce que fait l'autre[...]. Nous avons des points de convergence en terme de mise à disposition de compétences et de qualifications pour les jeunes et de l'autre côté pour la mise en œuvre des programmes du gouvernement et de l'État du Sénégal. Ces jeunes là peuvent être mis et seront mis à la disposition de ces programmes", a déclaré le directeur de l'ISEP de Thiès, le professeur Mouhamed Fadel Niang.

In fine, l'objectif général est de contribuer à améliorer l’adéquation entre formation et emploi, tout en valorisant le rôle des institutions de formation et de recherche dans le renforcement de l’efficacité des politiques publiques territoriales. À rappeler que l'ISEP de Thiès est un établissement public qui a été créé par l'État du Sénégal pour former des techniciens supérieurs dans les domaines des Sciences agronomiques et agro-business, le tourisme, la technologie de l'information et de la communication, transport-logistique, Eau, Énergie et environnement, Génie mécanique etc...