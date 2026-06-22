Pré-hivernage à Louga : les autorités accélèrent le curage pour prévenir les inondations

À quelques semaines de l’hivernage, les autorités administratives de Louga multiplient les actions préventives pour limiter les risques d’inondation. À l’issue d’une visite des principaux sites de pompage et de drainage, Papa Laïty Mar, adjoint au gouverneur chargé du développement, a salué l’engagement des services techniques, de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), des Forces de défense et de sécurité ainsi que des collectivités territoriales dans les opérations de curage, de désensablement et de nettoiement. Selon lui, les travaux sont entrés dans une phase décisive et s’inscrivent dans le cadre des recommandations issues des réunions préparatoires à l’hivernage 2026.







L’autorité administrative a toutefois déploré la faible mobilisation des populations lors de cette journée de nettoiement, rappelant que la lutte contre les inondations nécessite une implication collective. Papa Laïty Mar s’est néanmoins voulu rassurant, soulignant que le dispositif ayant permis de mieux gérer les inondations en 2025 a été reconduit et renforcé cette année. Des brigades de surveillance ont notamment été mises en place au niveau des points sensibles afin d’assurer un suivi permanent et une réaction rapide en cas de fortes précipitations.

