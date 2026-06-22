Un cœur pur et un dévouement absolu

De profonds liens paternels, un dévouement indéfectible au service du peuple.



En septembre 2021, lors d'une visite d'inspection à Yulin, dans la province du Shaanxi, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu sur le site de l'ancien comité local du PCC de Suide. Dans la salle d'exposition, une phrase attirait particulièrement l'attention : « Rester fermement du côté du peuple ». « "Duān duān de", c'est du dialecte du Guanzhong, cela signifie bien droit et bien stable », a confié Xi Jinping avec une profonde émotion, en se remémorant ces mots prononcés par son père, Xi Zhongxun, dans le dialecte de leur région natale.



L'État, c'est le peuple ; et le peuple, c'est l'État. Pour prendre le pouvoir et bien gouverner, il faut obtenir le soutien du peuple.



Son père lui avait recommandé : « Quel que soit ton rang, n'oublie jamais de servir le peuple avec diligence et de penser réellement à la population, il te faut aller à la rencontre du peuple et être proche des gens. »



C'est le témoignage d'un amour paternel profond, mais aussi de ce dévouement indéfectible transmis de génération en génération chez les communistes chinois envers leur peuple.

