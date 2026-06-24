Thiès : les Professionnels des médias outillés sur la protection des enfants en ligne et la cyber-sécurité


 La convention des jeunes reporters du Sénégal, à travers sa cellule Ouest qui regroupe les journalistes des départements de Thiès, Mbour et Tivaouane et en partenariat avec Plan international, organise à Thiès, un atelier de renforcement de capacité pour mieux outiller les professionnels des médias sur la protection des enfants en ligne et sur la cyber-sécurité.
 
 
Cet atelier vise ainsi à "renforcer les capacités des journalistes sur l’approche transformatrice des rapports de genre, sur l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et les dangers liés à l’internet afin qu’ils soient mieux outillés à défendre les droits et la protection des enfants."
 
Selon la secrétaire générale de la cellule Ouest de la Convention des Jeunes Reporters, Oulimata Fall, l'atelier de formation sur le genre, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et les dangers liés à l'internet, à l'intention des journalistes de la zone ouest, vise notamment à améliorer positivement le traitement des informations touchant ces questions précitées. À l'en croire, c'est une obligation pour le journaliste de donner la bonne information, mais également de sensibiliser les populations sur les dangers qui guettent les enfants en ligne.
 
À cette occasion, les jeunes reporters sont sensibilisés sur les concepts clés liés à l’égalité de genre, l’inclusion et les normes sociales, renforcés pour analyser les dynamiques de genre et les intégrer dans travail et outillés sur les concepts de la protection des enfants en ligne et sur l’exploitation sexuelles des enfants en ligne...
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Mercredi 24 Juin 2026
Moussa Fall



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