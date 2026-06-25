CRD du Grand Magal de Touba 2026 - Les autorités religieuses étaient leurs inquiétudes liées aux inondations et aux récurrents manques d’eau .

Le Comité régional de développement (CRD) préparatoire du Grand Magal de Touba s'est tenu, ce mercredi, à la gouvernance de Diourbel, en présence de l'exécutif régional, Ibrahima Fall. Le président du comité d'organisation du 18 Safar était représenté par Serigne Habibou Mbacké Falilou. Plusieurs autres personnalités religieuses ont également pris part à la rencontre, notamment Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss. Les dignitaires mourides ont clairement exprimé leur souhait de voir prendre toutes les mesures urgentes pour éviter des inondations sévères et des manques d'eau aigus. Le gouverneur a demandé à ses services de veiller au respect des engagements, afin que l'événement soit organisé dans les meilleures conditions.
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