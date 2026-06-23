Petit Mbao : 26 kg de chanvre indien saisis, trois suspects arrêtés par la gendarmerie

Nouvelle opération d’envergure dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les éléments de la Brigade de la Zone Franche Industrielle ont procédé, le 21 juin 2026, à l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire de trafic de chanvre indien à Petit Mbao.



L’intervention a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement signalant la présence d’une importante quantité de drogue dissimulée sur la terrasse d’un immeuble situé dans le quartier Goth Beu, à Petit Mbao .



Une descente rapide des gendarmes



Dès réception de l’information, les gendarmes se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux vérifications nécessaires.



Les recherches effectuées sur la terrasse de l’immeuble ont permis la découverte d’un sac contenant une importante quantité de chanvre indien soigneusement dissimulée.



Après pesée, la marchandise prohibée s’est révélée représenter un poids total de vingt-six kilogrammes.



Trois individus interpellés



Les investigations menées dans la foulée ont conduit à l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce trafic.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause seraient liés à un réseau opérant dans la zone.



Le présumé cerveau en fuite



Les enquêteurs indiquent toutefois que le principal organisateur présumé du trafic a réussi à échapper aux forces de l’ordre avant leur intervention.



Activement recherché, il fait désormais l’objet d’investigations destinées à permettre son arrestation et à établir l’étendue exacte du réseau.



Une enquête toujours en cours



Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour trafic de chanvre indien tandis que la drogue saisie a été mise sous scellés.



Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter toute la chaîne d’approvisionnement.



Bilan de l’opération



• 26 kilogrammes de chanvre indien saisis ;

• 03 individus interpellés ;

• 01 suspect principal activement recherché.