Thiès : Abdoulaye Dièye distribue 8.000 masques et des kits d'hygiène dans 18 écoles des trois communes pour combattre la Covid-19.

En cette période de 2ème vague de la pandémie à coronavirus, la sensibilisation, le port du masque et le respect des mesures barrières constituent pour le moment les seuls boucliers pour stopper la propagation de la pandémie.



C'est fort de ce constat que le leader du mouvement "Siggi Jotna" a convoyé une forte délégation dirigée par le coordonnateur dudit mouvement Thié Yacine Diagne et celui de la jeunesse de Siggi Jotna, Massaër Gaye, pour distribuer un important lot de masques (8000) et des kits d'hygiène à l'inspection d'académie et dans 18 écoles (Préscolaires, élémentaires, collèges et Lycées) des différentes communes la cité du rail (Thiès-Est, Ouest et Nord). Occasion saisie par l'inspecteur d'académie de Thiès, ret le coordonnateur de la jeunesse de "Siggi Jotna", Massaër Gaye pour inviter le corps enseignant et les parents d'élèves à plus de responsabilité dans le combat contre ce fléau.