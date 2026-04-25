Mali: des tirs entendus dans plusieurs localités dont Bamako et Kati, fief de la junte

Des tirs ont été entendus samedi matin dans plusieurs localités du Mali dont Bamako et sa voisine Kati qui abrite la résidence du chef de la junte, le général Assimi Goïta, a appris l'AFP auprès de témoins, d'une source sécuritaire et d'un élu.



Outre Bamako et Kati, ces détonations ont été entendues selon des témoins à Gao, plus grande ville du nord du Mali, Kidal, dans la même région, et Sévaré, dans dans le centre de ce pays sahélien en proie à plus d'une décennie de conflit et de violences jihadistes.



A Bamako, des hélicoptères tournaient samedi matin au-dessus de la ville dans les environs de l'aéroport, a constaté un journaliste de l'AFP. Les autorités maliennes n'ont pas encore réagi à ces attaques d'origine indéterminée et non encore revendiquées samedi.



Le Mali est dirigé par des militaires arrivés au pouvoir par deux coups d'Etat en 2020 et 2021.



Le pays est confronté depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires et des indépendantistes.



Le groupe Wagner, qui appuyait l'Etat malien dans sa lutte antijihadiste depuis 2021, avait annoncé la fin de sa mission en juin 2025, et est devenu l'Africa Corps, une organisation sous le contrôle direct du ministère russe de la Défense.



Les militaires ont pris des mesures répressives contre la presse et les voix critiques. Ils ont également dissous les partis politiques et des organisations à caractère politique.



La junte malienne s'était engagée à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024, mais a depuis manqué à cette promesse.



En juillet 2025, le régime militaire a accordé à M. Goïta un mandat présidentiel de cinq ans renouvelable "autant de fois que nécessaire" et sans élection.



- Régimes souverainistes -



Le régime militaire du Mali, comme ses voisins, Niger et Burkina Faso, également dirigés par des juntes, a tourné le dos à la France et à plusieurs partenaires occidentaux pour se rapprocher politiquement et militairement de la Russie.



Le Togo a déclaré le 18 avril vouloir "servir de pont" entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, lors du lancement de sa nouvelle stratégie pour le Sahel.



Depuis plusieurs mois, le Togo tend la main à l'Alliance des Etats du Sahel (AES), une confédération regroupant le Burkina, le Mali et le Niger qui assument une politique souverainiste.



Le Sahel, "épicentre" du "terrorisme", concentre pour la troisième année consécutive près de la moitié des décès liés à ces violences dans le monde en 2025, selon le dernier Indice mondial du terrorisme publié mi-mars.