Thiès : 31 cornets de chanvre indien saisis, six individus interpellés

Une opération menée dans le quartier de Darou Salam, à Thiès, a abouti à la saisie de 31 cornets de chanvre indien (d'une valeur de 1 000 FCFA chacun) et de 500 grammes de drogue en vrac.



Cette saisie fait suite à une dénonciation anonyme, qui a permis l'interpellation de six individus surpris en pleine consommation de chanvre indien dans une chambre.



Face aux enquêteurs, l'un des suspects a reconnu être le propriétaire de la drogue. Il sera poursuivi pour offre et cession de chanvre indien, tandis que les cinq autres sont maintenus en garde à vue pour usage collectif.