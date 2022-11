Thiès / 20 édition du Forum Islamique pour la paix : Les cinq recommandations pour une paix inclusive

Lors de la 20ème édition du Forum islamique pour la paix, le préfet de Thiès, Moussa Diagne, a salué cette initiative du président du FIS, Cheikh Ahmed Saloum Dieng. Selon lui, "Cheikh Ahmed Saloum Dieng est un homme pétri de valeurs, dont les actions, les propositions constituent ce que j’appellerai le terreau duquel vont germer les valeurs de la paix". Le représentant de l'autorité étatique a tenu notamment à faire remarquer : "le Chef de l'État m’a chargé de venir vous témoigner toute sa solidarité, son soutien, son accompagnement pour ce que vous êtes en train de faire au nom de la paix, de la concorde, de la convivialité sociale". Il poursuit : "Vous le faites pour l’État du Sénégal, pour le président de la République, pour son gouvernement, pour son administration, mais surtout pour toute la communauté Sénégalaise, j’allais dire la communauté mondiale". Cette 20 ème édition s'est tenue en présence de l’ambassadeur de la Palestine, de l'Algérie, d'une délégation égyptienne et d'éminents professeurs et représentants des foyers religieux. Cette rencontre qui s’inscrit dans la recherche et la préservation de la paix au Sénégal et en Afrique, a permis au terme de deux jours de réflexion, d'échanges et de partage sur plusieurs sous thèmes, de décliner cinq recommandations : "la posture des guides religieux dans leurs missions d’apaisement du climat social et politique et en les encourageant davantage à plus de présence dans la scène publique pour dissuader, alerter et prévenir ; les efforts de conscientisation et de sensibilisation que font les organisations islamiques au Sénégal pour consolider la paix et les exhorte à œuvrer davantage dans cette lancée ; le forum recommande aux acteurs de la vie publique et sociale du pays à se ressourcer davantage aux valeurs de l’usage classique qui cimente les fondements de notre nation; le forum salue les efforts jusque là déployés par le président de la République et son gouvernement dans le dialogue national avec tous les acteurs du pays pour le maintien de la paix et de la stabilité ; Enfin, le forum exhorte les acteurs politiques de tous bords et la société civile à beaucoup plus de vigilance et de prudence dans les discours et les actes afin d’éviter tout débordement ou dérapages vu le contexte sous régional marqué par des tensions internes". Aussi, une mention spéciale a été décernée au Président Macky Sall pour son engagement et sa volonté manifeste de consolider les acquis de paix au Sénégal. Le rôle et la place des guides religieux en tant que rempart face aux menaces ont été également magnifiés...