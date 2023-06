Thierno Alassane Sall recadre ses collègues députés : « Ce manque de dénonciation sur les événements passés est un crime contre la nation »

Le député Thierno Alassane Sall a pris la parole ce matin lors du vote du projet sur le contrôle des laboratoires d’essais et d’études dans le secteur des BTP. Une occasion pour l’ancien ministre de dénoncer ce mutisme de certains de ses collègues députés sur les saccages lors des dernières manifestations :







« A mon avis, il n’y a aucun sens pour nous députés qui soulignons le manque d’infrastructures, et de grands projets, de se taire aujourd’hui sur les saccages des biens publics. Il faut le dénoncer car, se taire serait un crime contre la nation » a fait savoir Thierno Alassane Sall tout en s’indignant de ces morts dont on dénombre plusieurs jeunes.