Thierno Alassane Sall chez le khalife de Médina Baye: " Quand on va vouloir faire des opérations militaires au Niger, il y aura un déferlement de réfugiés et de terroristes dans toute la sous-région"

Thierno Alassane Sall a été reçu cet après-midi par le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.



Le leader de la République des Valeurs( RV) s'est entretenu avec le guide religieux sur la crise qui sévit actuellement au Niger provoquée notamment par le putsch et les sanctions qui s'abattent sur la population nigérienne.



Thierno Alassane Sall dit être venu avec sa délégation pour " demander au khalife de prendre encore une fois son bâton d'apôtre pour parler aux uns et aux autres".



" Il s'agit de la grande famille Ouest Africaine. Et je dois dire que la situation qui prévaut au Niger, nous avons vu la Libye, les Nations Unies avec la Grande Bretagne, la France etc, ont cru pouvoir régler le problème de Khadafi en envahissant le pays, mais depuis 2 ans la Libye est en crise permanente. Et c'est de cette crise Libyenne qu'est née précisément la rébellion du Mali qui aussi depuis perdure...C'est de cette crise Libyenne qu'est née la rébellion nigérienne, alors que les accidentaux prétendaient nous guérir", a réagi M. Sall face à la presse.



"Quand on va vouloir faire des opérations militaires au Niger, il y aura un déferlement de réfugiés dans toute la sous-région mais parmi ces réfugiés il y aura aussi des terroristes, des jihadistes, des activistes qui vont se promener dans toute la sous-région. Et en plus ces opérations ne peuvent pas être menées sans l'apport des pays occidentaux...Cela veut dire que nous nous transformons en tirailleurs encore une fois...", a-t-il déploré.